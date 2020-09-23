نشرت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله عن الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية حول ارتباط الفنانة ” حلا شيحة ” بالداعية الإسلامي ” معز مسعود ” .

فكتبت ياسمين الخطيب قائلة : ” من كام سنة لما الداعية الشهير اتجوز ممثلة معروفة كنت في زمرة اللي انتقدوه لتناقض كلامه مع أفعاله وما يطالب بنات الناس بالالتزام به مع ما يُلزم به أهل بيته ” .

وتابعت : ” النهاردة الراجل مش بيقدم نفسه على إنه داعية أصلا .. يعني مالوش مثلا برنامج ديني على قناة ما ولا بيكتب مقالات يروج من خلالها أفكار متشددة ولا له تصريحات من عينة الفن حرام والنساء كلهن فتنة ” .

وأضافت : ” ولا بيقول أو بيعمل شيء يُخالف تصرفاته بالعكس ده بيشتغل في الإنتاج الفني .. فبالهداوة كده عشان إنتم حافظين مش فاهمين .. حضرتك دلوقتي بتهاجمه ليه ما كل واحد حر يطلق يحب يتجوز هو مش طالب القرب منك في أختك ” .