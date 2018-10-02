تفاعل كبير مع رحيل الشيخ سعيد بن وهف القحطاني صاحب كتاب “حصن المسلم”.. فيديو

توفي، فجر الاثنين، مؤلف الكتاب الشهير “حصن المسلم”، الذي طبعت منه ملايين النسخ حول العالم، منذ طباعة نسخته الأولى عام 1409 هـ، والكتاب يحتوي على أذكار النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – في مختلف مواضع الحياة اليومية، وهو من أكثر الكتب الإسلامية انتشاراً.

وقد شيعت جنازة الراحل بعد صلاة العصر من مسجد الراجحي بمدينة الرياض.

وقد لقي رحيل مؤلف “حصن المسلم” تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والذي نعاه الكثير من روادها.

ودشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان “سعيد بن علي بن وهف القحطاني”، تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في السعودية.

كتاب “حصن المسلم” يقع في 160 صفحة، وهو مصنف ضمن الأدعية والأوراد، حسب فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية بالسعودية.

المؤلف هو الدكتور سعيد علي وهف القحطاني، الذي توفي متأثراً بمرضه في الكبد، وستتم الصلاة عليه بعد صلاة العصر اليوم الاثنين في جامع الراجحي والدفن بمقبرة النسيم.

والدكتور القحطاني، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفاً، أبرزها كتاب حصن المسلم ، ولد عام 1372هـ، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1404هـ، ثم حصل على الماجستير عام 1412هـ، برسالة عنوانها “الحكمة في الدعوة إلى اللَّه”، ثم حصل على الدكتوراه عام 1419هـ، برسالة وقعنوانها “فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري”.