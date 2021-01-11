كشفت طهران مؤخرا عن تمثال جديد من الشمع لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق ” قاسم سليماني ” والذي تم إزاحة الستار عنه في حفل أقيم في منطقة برج ميلاد بالعاصمة الإيرانية شارك فيه شخصيات حكومية وفنانين إلى جانب عدد من أفراد أسرته .

وأظهرت صورا من الحفل أفراد الأسرة والمسئولين وهم يقفون بجانب التمثال ويقبلونه بينما توقف بعض المشاركين لالتقاط صورة سيلفي مع التمثال الشمعي .

ونشر عدد من الناشطين اللبنانيين تعليقات وصور ساخرة لتمثال قاسم سليماني على مواقع التواصل الاجتماعي .. فجاء في تغريدة ساخرة : ” حتى الولايات المتحدة لم تستطع أن تفعل ما فعله النحات الذي صنع هذا التمثال مع سليماني ” .

الأمر الذي أدى إلى إسراع السلطات الإيرانية برفع التمثال نتيجة الضجة وسخرية المتابعين الذي رافقته بعد الكشف عنه بسبب سوء صنعه .. فيما وعد عمدة المقاطعة ” نعمة الله حسين زادة ” باتخاذ إجراءات لتعديله قبل وضعه في مكانه من جديد .