تمساح يقتحم مطبخ في أمريكا

دائما ما نسمع عن اقتحام لصوص لمنزل أما الجديد والغريب هو اقتحام تمساح لمنزل !! .

وهو ما استيقظت عليه السيدة ” ماري ويشهوسن ” صاحبة ال 77 عام في منزلها في ولاية فلوريدا بمدينة ” كليرووتر ” .

التي استيقظت في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة الماضي على صوت تحطم كبير بمنزلها لتجد تمساحا بطول 4 قدم في مطبخها حيث دخل التمساح من خلال نافذة منخفضة بالمنزل .

واتصلت ماري بالشرطة واختبأت في غرفتها بالطابق العلوي وتمكنوا ومعهم صياد من اصطياد التمساح في عملية استغرقت 15 دقيقة .

ولم تسفر العملية عن أية إصابات ولكن التمساح كان لديه بعض الجروح البسيطة نتيجة تحطم زجاج النافذة وتحطيمه للمطبخ وكل شئ فيه وتم نقله إلى مركز خاص للتعافي .

ويذكر إنه يعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية 1.25 مليون تمساح من أصل 5 ملايين متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية .. ويعتمد غذائهم على الأسماك والسلاحف والطيور والثدييات المختلفة .