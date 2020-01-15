تنبؤات بإنفصال الأمير هاري وميغان ماركل في هذا العام

كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن قيام شركة ” بادي باور ” الإيرلندية للمراهنات بإقامة ما يشبه بماراثون للمراهنات بشأن مستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وكيف ستصبح علاقتهما على مدى الأعوام الخمسة المقبلة .

ويأتي ذلك عقب إعلان قرارهما بالتخلي عن مهامهما الملكية لعيش حياة خاصة بهما ومستقلة وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وكندا .. وإبداء الملكة إليزابيث الثانية دعمها لهذا القرار في بيان رسمي أصدرته يوم الإثنين الماضي .

وتنوعت التكهنات والتنبؤات حول مصير العلاقة بين هاري وميغان .. إلا ان الطلاق كان الأكثر ترجيحا ومراهنة عليه حيث اعتبر الكثيرون أن الطلاق سيكون مصير علاقة هاري وميغان بحلول عام 2025 .

ومن المقرر أن تمنح شركة بادي باور المشاركين عن كل رهان بـ 130 دولارا مبلغ 521 دولارا في حال تم الطلاق بالفعل .. و 1954 دولارا في حال عاد الثنائي للعائلة الملكية .

وجاءت بعض الرهانات التي أشارت إلى إمكانية نجاح هاري وميغان في الاستقلال ماديا خلال الأعوام الـ 5 المقبلة .. وفي تلك الحالة ستمنح الشركة 195 دولارا عن كل 130 دولارا سيتم دفعها من أجل هذا الرهان إذا نجح الثنائي في الاستقلال بالفعل .