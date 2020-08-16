كشفت مصادر محلية في دولة اليمن عن إقدام يتنظيم القاعدة على تنفيذ حكم الإعدام خنقا بحق طبيب الأسنان اليمني ” مظهر محمد سيف اليوسفي ” البالغ من العمر 40 عاما في محافظة البيضاء .

وذلك بتهمة التجسس على التنظيم في مديرية الصومعة جنوب شرقي محافظة البيضاء .

ثم قام تنظيم القاعدة في اليمن عقب تنفيذ الحكم بصلب مظهر اليوسفي في الشارع العام بمديرية الصومعة .

كما نشر تنظيم القاعدة في وقت لاحق مقطع فيديو للطبيب وهو يدلي باعترافات إنه تجسس على قيادات وعناصر التنظيم وزرع شرائح توجيه للطائرات المسيرة لاستهدافهم .

واعتبر مراقبون أن تلك الاعترافات جاءت تحت التهديد وبالإكراه .. وعلق ” معمر الإرياني ” وزير الإعلام اليمني على تلك الواقعة وقال : ” ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر إرهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي بطريقة وحشية ” .

وتابع : ” بعد إجباره على الإدلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد وهو الذي قدم خدماته لأبناء مديرية الصومعة محافظة البيضاء طيلة عشر سنوات كطبيب أسنان في المركز الصحي للمديرية ” .