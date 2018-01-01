الصورايخ والطائرات السعودية بانتظار اوامر محمد بن سلمان للانطلاق نحو ايران؟… حسب توقعات ميشال حايك! منوعات

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قال ميشال حايك، ضمن توقعاته للملكة العربية السعودية لعام 2018، ان الصواريخ والطائرات الحربية السعودية ستكون بانتظار اوامر ولي العهد الامير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه غير اليمن في إشارة ضمنية الى ايران خاصة مع اضافته “لا شي يمنع”.

وفي يلي التوقعات الكاملة للملكة العربية السعودية لعام 2018 والتي تمحورت في معظمها حول شخص ولي العهد الامير محمد بن سلمان:

– بثقة عالية يستعد ولي العهد الامير محمد بن سلمان للعبور الى العرش فوق ورود ملغمة

– اسم ولي العهد الجديد سيشغل بال المملكة

– عيون السعوديين غدا على وزارة الداخلية ووزيرها

– احداث امنية بأشكال مختلفة

– عفو ذهبي على رأس القلم الملكي

– التصعيد الايراني السعودي لن يكون زوبعة في فنجان

– نصائح طبية للامير محمد بن سلمان للتخفيف من تناول الوجبات السريعة

– اعتداء صارخ على قناة تلفزيونية سعودية

– الصواريخ والطائرات الحربية السعودية بانتظار امر من الامير محمد بن سلمان للانطلاق والتحليق بأكثر من اتجاه ولا شيء يمنع