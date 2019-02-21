ثار غضبها وإنهالت عليه بالضرب.. لأنه رفض ممارسة الجنس معها!

إعتقلت ​الشرطة الأميركية​ الفتاة ​سمانثا جويل هيرنانديز​ (20 عاماً)، التي ثار غضبها وسخطها على خطيبها، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي تقيم معه منذ نحو عامين، بعد أن رفض ​ممارسة الجنس​ معها.

وذكرت صحيفة “​ذي صن​” البريطانية، أن الشرطة وصلت إلى شقة المتهمة في منطقة فيرو بيتش بولاية ​فلوريدا​ الأميركية، وعثرت عليها عارية وكانت تصرخ، وهي في حالة هستيرية وغضب شديدين.

وبحسب رواية الشرطة، وبعد أن رفض خطيبها، الذي لم يذكر اسمه، ممارسة العلاقة الحميمة فقد هاجمته بقوة، الأمر الذي دفع الجيران إلى الاتصال بالشرطة في شكوى اعتداء منزلي.

وفي تقرير الشرطة أن هيرنانديز “كانت غاضبة وحانقة للغاية من حقيقة أن الضحية (رفضها)، فبدأت بمهاجمته وضربه على وجهه وبصقت عليه بل ومزقت قميصه”.

وأمر القاضي بترتيب محاكمتها في 12 نيسان/ابريل المقبل، وأودعت في سجن المقاطعة وحددت لها كفالة بلغت 6 آلاف دولار، كما أمرها بالابتعاد عن خطيبها خلال هذه الفترة.