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ثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق طفل ويسحبه بعيدًا عن المنزل.. وهكذا انتهى الهجوم الوحشي!

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تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدًا في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده بشجاعة.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون نقل إلى المستشفى متأثرًا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ”الهجوم الوحشي”، الأسبوع الماضي، في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وكشف والده ما جرى قائلًا: “انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلًا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم”، مضيفًا: “كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم”.
وتابع: “فجأة سمعت صراخًا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدًا عن المنزل”.
ويؤكد الوالد ثومبسون أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب؛ حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل.

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