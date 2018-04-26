ثلاثة أسباب تؤدي إلى شجار بين الزوجين..تجنبوها!

الشجار من الأمور الطبيعية التي تحدث بين الأزواج وليس مضرًا طالما أنه ضمن الحدود المنطقية وبحسب موقع “صحتي” هذه هي أكثر ثلاثة أسباب تؤدي إلى شجار بين الزوجين:

-العلاقة الحميمة

العلاقة الحميمة هي من بين أهم الأسباب التي يتشاجر عليها الأزواج، فقد يرغب أحد الطرفين أحيانا في ممارسة العلاقة الحميمة أكثر من الآخر، وهذه الإختلافات الجنسية تؤدي إلى خلافات في العلاقة.

-المال

قد يتشاجر الأزواج على ما يتمّ إنفاقه، مقابل ما يمكن التوفير فيه. وقد يملكون آراء وأفكار مختلفة حول الأشياء التي يجب الإنفاق عليها وكيفية التحكم بصرف المال.

-الغيرة

قد يكون الطرف الذي يشعر بالغيرة، غير مطمئن من تفاعل شريكه مع محيطه. وفي حالات قلة ثقة احد الطرفين بنفسه تعزز الشعور بالغيرة على الطرف الآخر.