أعلن السفير المصري في لبنان، الدكتور ياسر علوي، بعد زيارة قام بها الى رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري عن مساعدات مصرية للبنان تشمل المساهمة في اصلاح الكهرباء والمرفأ بالاضافة الى اصلاح المنازل المدمرة وارسال فريق طبي.

ولكن المفارفة، ان هذا الاعلان اثار حالة من الجدل بين ناشطين لبنانيين ومصريين على حساب سعد الحريري على تويتر الذي نشر فيديو عن الزيارة.

فقد شكك عدد من الناشطين اللبنانين في قدرة مصر على المساعدة في مجال الكهرباء واعادة المرفأ حيث كتب احدهم: “لو كان المصريين قادرين على اصلاح الكهرباء لاصلحوا كهرباء بلدهم بدلاً من التعاقد مع شركة سمنز الالمانية لبناء محطات كهرباء في مصر” ليرد عيه ناشط مصري قائلا “مصر الحمدلله اصبحت قادره علي اي شئ ومصر بتقول للبنان احنا هنقف معاك ونساعدك يبقي نتكلم بطريقه كويسه عن مصر …تحيا مصر ولبنان”.

مصر الحمدلله اصبحت قادره علي اي شئ ومصر بتقول للبنان احنا هنقف معاك ونساعدك يبقي نتكلم بطريقه كويسه عن مصر …تحيا مصر ولبنان — hany (@hanyhessien) August 10, 2020

فيما كتب ناشط اخر: :”هوي ملاقي ياكل ليصلحاك مين وبيوت وتعويضات ، قلو كيف بتعرف الكذبة ، قلو من حجمها” ليرد عليه اخر قائلا: “مصر مركزها 22 على العالم فى الكهرباء بقدرة انتاح 58 الف ميجا واط بتصدرها الى عديد من الدول منها الاردن وقبرص السودان مصر بى تبنى مدن جديدة على اعلى مستوى من التطور العاصمة الادارية مدينة العلمين ومن غيرها كا مدينة بورسعيد وغيرها كتير خش اقرا بلا جهل مش نقصه جهل”.

بالاضافة الى الكثير من التغريدات المماثلة والتي نورد البعض منها هنا:

احنا ك مصريين مافى مشكله عندنا نقسم رغيف الخبز مع اهلنا فى لبنان ربنا يحفظ لبنان واهلها — خالد محمود (@GWfwHggoVaQV1bF) August 10, 2020

احنا ك مصريين موافقين نقسم رغيف الخبز معاكم مافى مشكله المهم لبنان ترجع افضل من الاول — خالد محمود (@GWfwHggoVaQV1bF) August 10, 2020