أثار إعلان عن إقامة دورة لتعليم الرقص الشرقي بأحد نوادي منطقة الجهراء في الكويت، استنفار نواب حاليين وسابقين وجدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الإعلان الذي تداولته حسابات إخبارية ونشطاء إلى إقامة دورة تعليمية للرقص الشرقي تحت رعاية (أكاديمية الاتيكيت والبروتوكول الدولية) ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 24 من الشهر الجاري.

كما جاء في الإعلان أن سعر التسجيل في الدورة هو 78 دينار (260 دولار)، مخاطباً من لديها الرغبة بتعلم الرقص الشرقي بسرعة التسجيل.

وتفاعل النائب فايز غنام الجمهور مع الإعلان، حيث أكد تواصله مع وزير التجارة الدكتور عبد الله السلمان، لإبلاغه عن إقامة هذه الدورة التي وصفها بـ ”المخالفة للقيم“، لافتاً إلى أن الوزير أبلغه ”أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية لصاحب الترخيص ومنع إقامة هذه العروض“.

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فيفترض رفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه لرفع هذا الوباء وليس معصيته

ألا نتعظ من ارحامنا وأحبابنا الذي فقدناهم فبدل من طلب الله لهم الرحمة والمغفرة واحترام شعور ذويهم ندعو الي الرقص والغناء ..! — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) August 7, 2021

وقال النائب الجمهور ”كنا ولازلنا وسنستمر باذن الله حجر عثره امام من يريد جرف المجتمع الكويتي عن دينه وعاداته وتقاليده“.

ووصف النائب السابق والأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري إعلان إقامة دورة تعليم الرقص بأنها ”ثقافة مخالفة للشريعة الإسلامية وغريبة على المجتمع الكويتي“، متسائلاً ”إن كان إدخال هذه الثقافة إلى الكويت أصبح مباحاً دون رقابة“.

(استحيوا من اللهِ تعالى حقَّ الحياءِ)،

فأين الحياء من إعلان أحد النوادي عن دورة لتعليم الرقص الشرقي للفتيات وهل أصبح من المباح ادخال أي ثقافة مخالفة لشريعتنا وغريبة على مجتمعنا دون رقابة بدلا من شكر الله على نعمه والإستغفار والدعاء برفع الوباء،فلا تزال مساجدنا لم ترجع لطبيعتها! — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) August 7, 2021

وبدوره طالب النائب السابق محمد طنا العنزي بإلغاء هذه الدورة فوراً، معتبراً أن مثل هذه الإعلانات لا تمت للشعب الكويتي بصلة.

أمر غريب ودخيل على مجتمعنا الكويتي المحافظ أن نرى مثل هذه الإعلانات لدورات الرقص الشرقي التي لاتمت للشعب الكويتي لامن قريب ولا من بعيد ويجب أن تلغى الدورة التي ستقام في مجمع أوتاد بالجهراء فوراً ..#الكويت#الجهراء#الرقص_الشرقي pic.twitter.com/uzVCtu5UxU — محمد طنا العنزي (@Mohamadtna) August 7, 2021