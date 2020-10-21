خرج ” كاظم شناو أبو جواد ” جد الطفلين ضحية إلقاء والدتهم لهم من أعلى جسر نهر دجلة بتصريحات صحفية له كشف من خلالها عن السبب من وراء طلاق إبنه من ” نسرين جبار سريع ” والدة الطفلين إلى جانب ذكر بعض تفاصيل الحادث .

فقال كاظم أبو جواد أن شقيقة طليقة إبنه زارت جدة الطفلين ( حر ومعصومة ) في المنزل لأخذهما وتوصيلهما إلى والدتهما من أجل رؤيتهم مما جعل جدة الطفلين تسمح لهما بالذهاب مع خالتهما .

وتابع : ” إبني وزوجته انفصلا في شهر أغسطس الماضي ومنحها حقوقها كلها بعد الطلاق رسميا واتفقا أن ترى (حر ومعصومة) مرتين شهريا لكن نجله لم يمانع أن تراهما في أي وقت ” .

وأضاف جد الطفلين : ” إبني وطليقته انفصلا بسبب تهم الخيانة والمحكمة أعطت الحق لنجله محمد لحضانة حر ومعصومة وهذا ما دفع نسرين للانتقام من طليقها بأخذ الطفلين وإغراقهما في نهر دجلة ” .

واستكمل : ” من تفعل هذا بطفليها من المستحيل أن تكون إنسانة .. ونحن ننتظر جلسات المحاكمة .. حرقت قلوبنا وندعو الله أن يصبرنا على فراقهما ويخفف عن نجلي ونحمد الله على كل حال ” .