الصفحة الرئيسية منوعات جريمة اغتصاب تهز المجتمع التركي.. والضحية زوجة أخيه وابنها اليتيم

جريمة اغتصاب تهز المجتمع التركي.. والضحية زوجة أخيه وابنها اليتيم

بواسطة -
0 108
rape woman1

اعتداء جنسي

كشفت وسائل إعلام ما وصف بفاجعة هزت المجتمع التركي، مشيرة إلى جريمة ارتكبها عم بحق زوجة أخيه وابنه اليتيم.
وذكر موقع “تركيا نيوز” بالعربي أن قاصرا يبلغ من العمر 15 عاما، ويسكن منطقة “كوكوكيشيك” بولاية اسطنبول، تعرض لاعتداء جنسي من قبل عمه، وصفته بأنه جرى عدة مرات “وبشكل قذر”.
وروى المصدر أن السلطات التركية اعتقلت الجاني، الذي رمز إلى اسمه بـ”حبيب ب”، وأصدرت المحكمة حكما بسجنه 8 سنوات و4 أشهر “بسبب سوء السلوك”.

إلا أن حبيب ب، دفع كفالة، وأطلق سراحه بعد 3 أشهر من احتجازه، فخرج وعاد إلى سيرته الأولى وكرر اعتداءاته الجنسية على الطفل، بل وخدع والدته واعتدى عليها جنسيا بعد أن أوهمها بأنه ينوي الزواج بها، وأخذ مكان شقيقه المتوفي.
وقامت إثر ذلك السيدة بتقديم بلاغ إلى السلطات التركية، اتهمت فيه العم “حبيب ب” باستغلالها والاعتداء عليها وابنها جنسيا.
وأفيد بأن الشرطة التركية اعتقلت هذا العم، وقدمته إلى المحكمة لتتخذ بحقه ما يلزم من إجراءات.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.