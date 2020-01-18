جريمة اغتصاب تهز المجتمع التركي.. والضحية زوجة أخيه وابنها اليتيم

كشفت وسائل إعلام ما وصف بفاجعة هزت المجتمع التركي، مشيرة إلى جريمة ارتكبها عم بحق زوجة أخيه وابنه اليتيم.

وذكر موقع “تركيا نيوز” بالعربي أن قاصرا يبلغ من العمر 15 عاما، ويسكن منطقة “كوكوكيشيك” بولاية اسطنبول، تعرض لاعتداء جنسي من قبل عمه، وصفته بأنه جرى عدة مرات “وبشكل قذر”.

وروى المصدر أن السلطات التركية اعتقلت الجاني، الذي رمز إلى اسمه بـ”حبيب ب”، وأصدرت المحكمة حكما بسجنه 8 سنوات و4 أشهر “بسبب سوء السلوك”.

إلا أن حبيب ب، دفع كفالة، وأطلق سراحه بعد 3 أشهر من احتجازه، فخرج وعاد إلى سيرته الأولى وكرر اعتداءاته الجنسية على الطفل، بل وخدع والدته واعتدى عليها جنسيا بعد أن أوهمها بأنه ينوي الزواج بها، وأخذ مكان شقيقه المتوفي.

وقامت إثر ذلك السيدة بتقديم بلاغ إلى السلطات التركية، اتهمت فيه العم “حبيب ب” باستغلالها والاعتداء عليها وابنها جنسيا.

وأفيد بأن الشرطة التركية اعتقلت هذا العم، وقدمته إلى المحكمة لتتخذ بحقه ما يلزم من إجراءات.