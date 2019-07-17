جريمة بشعة في مصر.. أب يهشّم رؤوس زوجته وأطفاله الأربعة

تجرد أب من مشاعره الإنسانية، بارتكابه جريمة بشعة هشم خلالها رؤوس زوجته وأبنائه الأربعة بساطور.

وفي التفاصيل: تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغا (الإثنين) بقتل «خ.م.ف» (38 عاماً) المعلم بالمعهد الأزهري للفتيات بالفيوم جنوب القاهرة، زوجته (33 عاماً) وأولاده (11، 8، 4، 1.5 أعوام) بآلة حادة في مذبحة هزت مدينة الفيوم بأكملها.

إذ اعترف القاتل بجريمته، مبررا إقدامه على فعلته بسبب تلقيه تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأبنائه، حال تخليه عن مساعدة آخرين في التنقيب عن آثار بمنطقة الحريشي بالفيوم، فما كان منه إلا أن بادر بقتلهم بنفسه تجنبا لاستجابته لهذه التهديدات!

وأكد الجاني أنه اشترى ساطورا قبل أيام من تنفيذ جريمته. فيما اكتشفت فرق الإسعاف الجثث الخمس في الشقة السكنية الخاصة بالأسرة. تحمل جميعها جروحا قطعية نافذة، وتهشيما جزئيا لعظام الجماجم الخمس. بينما عثرت الشرطة على أداة الجريمة ملطخة بالدماء، قبل أن تحيل الجاني إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.