جريمة بشعة.. “نحر” زوجته داخل حديقة وفرّ هارباً

أقدم مواطن سعودي على ارتكاب جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم على “نحرِ” زوجته بسلاحٍ أبيض داخل “حديقة المطعن” في محافظة بيش.

ووفقا لصحيفة “سبق” السعودية، فقد ارتكب الزوج جريمته وفرّ هارباً، قبل أن يكتشف أقارب المجني عليها غياب الزوجة وتقوم الشرطة بضبط الزوج الهارب.

وهرب الزوج القاتل إلى محافظة أخرى، وعثرت شرطة محافظة بيش على الجثة عقب بلاغ باختفاء الزّوجة تقدمت به أسرتها، واتخذت الإجراءات النظامية حيال الحادث منذ وقت مبكر من فجر اليوم الخميس.

وكشفت المصادر أنّ المواطن الأربعيني غادر المنزل هو وزوجته منذ وقت مبكر وتأخر في عودته، لتكتشف “الحادثة البشعة” التي تعرضت على خلفيتها الزوجة الثلاثينية للقتل.

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة، فيما اتضح أنّ المواطنة المقتولة من محافظة “هروب” والزوج من إحدى محافظات جازان الشرقية.