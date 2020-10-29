شهدت إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية جريمة بشعة تجردت من مشاعر الإنسانية المتهم فيها أب وأم تركا طفلهما الرضيع البالغ من العمر 4 أشهر بمفرده في المنزل لمدة 9 أيام حتى مات جوعا .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات بين الأم والأب غادرت على إثرها الزوجة منزلها برفقة نجلها الأكبر إلى منزل أهلها دون علم زوجها التي أخبرته بإنها ذاهبة إلى شراء بعض المشتريات .

ليتوجه الزوج لعمله تاركا الطفل هو الآخر بمفرده في المنزل معتقدا أن الأم ستعود بعد إحضار المشتريات .. ومكث تسعة أيام بمحل عمله دون الاطمئنان على حال طفله الرضيع حتى عاد إلى المنزل ليكتشف وفاة طفله وحيدا .

وكانت النيابة العامة في مركز طوخ قد تلقت بلاغاً من والد الطفل الرضيع بعد اكتشافه وفاة نجله لتنتقل النيابة العامة على الفور لمعاينة جثمان الرضيع الذي وجدته في حالة تحلل رمِّيّ على السرير .

وقررت النيابة استمرار الحبس الاحتياطي 15 يوما لوالدي الطفل لاتهامهما بقتل نجلهما الرضيع عمدا بتركه دون رعاية حتى وفاته .