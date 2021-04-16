كشف قصر باكنغهام عن جميع تفاصيل الحفل المقرر عقده يوم السبت 17 نيسان. في شجار دام عدة أشهر، سيتم فصل الأمير هاري والأمير ويليام. تأمل كيت ميدلتون أن تكون قادرة على التوفيق بينها. ,مع اقتراب جنازة الأمير فيليب ، يكشف قصر باكنغهام النقاب عن جميع التفاصيل النهائية للحفل ، المقرر إقامته في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور يوم السبت 17 أبريل. يؤكد ولي العهد: الأمير هاري سيكون بعيدًا عن الأمير ويليام. سيسير حفيدا دوق إدنبرة خلف نعش المتوفى ، كما فعلوا بعد وفاة الليدي ديانا. لكن أحد أبناء عمومتهم سيقف بينهم. وهو بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن.
بالقرب من يوجيني أوف يورك ، لن يتمكن زوج ميغان ماركل من الاعتماد على ابن عمه المفضل. دليل على أن التوترات ليست على وشك أن تهدأ بين الأخوين ، في صراع دام عدة أشهر. اشتعلت حربهم الأخوية من جديد فقط من خلال مقابلة الحقيقة مع عائلة ساسكس ، والتي مُنحت لأوبرا وينفري في شهر مارس 2021. دليل آخر على عدم حدوث أي شيء بينهما: لن يلتقي دوق ساسكس بأخيه قبل جنازة الأمير فيليب.
كشف قصر باكنغهام عن جميع تفاصيل الحفل المقرر عقده يوم السبت 17 نيسان. في شجار دام عدة أشهر، سيتم فصل الأمير هاري والأمير ويليام. تأمل كيت ميدلتون أن تكون قادرة على التوفيق بينها. ,مع اقتراب جنازة الأمير فيليب ، يكشف قصر باكنغهام النقاب عن جميع التفاصيل النهائية للحفل ، المقرر إقامته في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور يوم السبت 17 أبريل. يؤكد ولي العهد: الأمير هاري سيكون بعيدًا عن الأمير ويليام. سيسير حفيدا دوق إدنبرة خلف نعش المتوفى ، كما فعلوا بعد وفاة الليدي ديانا. لكن أحد أبناء عمومتهم سيقف بينهم. وهو بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن.