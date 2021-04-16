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كشف ​قصر باكنغهام​ عن جميع تفاصيل الحفل المقرر عقده يوم السبت 17 نيسان. في شجار دام عدة أشهر، سيتم فصل ​الأمير هاري​ والأمير ويليام. تأمل كيت ميدلتون أن تكون قادرة على التوفيق بينها. ,مع اقتراب جنازة الأمير فيليب ، يكشف قصر باكنغهام النقاب عن جميع التفاصيل النهائية للحفل ، المقرر إقامته في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور يوم السبت 17 أبريل. يؤكد ولي العهد: الأمير هاري سيكون بعيدًا عن الأمير ويليام. سيسير حفيدا دوق إدنبرة خلف نعش المتوفى ، كما فعلوا بعد وفاة الليدي ديانا. لكن أحد أبناء عمومتهم سيقف بينهم. وهو بيتر فيليبس، نجل الأميرة آن.
بالقرب من يوجيني أوف يورك ، لن يتمكن زوج ميغان ماركل من الاعتماد على ابن عمه المفضل. دليل على أن التوترات ليست على وشك أن تهدأ بين الأخوين ، في صراع دام عدة أشهر. اشتعلت حربهم الأخوية من جديد فقط من خلال مقابلة الحقيقة مع عائلة ساسكس ، والتي مُنحت لأوبرا وينفري في شهر مارس 2021. دليل آخر على عدم حدوث أي شيء بينهما: لن يلتقي دوق ساسكس بأخيه قبل جنازة الأمير فيليب.



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