أثار المصارع الأميركي الشهير جون سينا بلبلة بين نجوم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، باقتحامه المسرح عاريًا تمامًا خلال تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء.

وحصلت هولي وادينجتون على جائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم “Poor Things”، الذي حصد جوائز: “أفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج وأفضل مكياج وتصفيف شعر”.

وتم تقديم الجائزة من قبل المصارع جون سينا، الذي اقتحم المسرح عاريًا، قائلًا للجمهور: “الأزياء مهمة جدًا”، وسط صدمة الحضور وضحكاتهم”.

وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الهامة التي عرضت طوال عام 2023.

قدم حفل توزيع الجوائز الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل والتي تعد المرة الرابعة التي يقدم خلالها حفل توزيع الجوائز الأشهر في العالم.