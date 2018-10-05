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حادثة غريبة.. أراد شحن هاتفه في قمرة القيادة فتسبب بطرده من الطائرة

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Man removed from Indian plane after trying to enter cockpit to charge phone

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن حادثة غريبة حدثت داخل طائرة هندية، حين أراد شخص شحن هاتفه الخلوي.

وقالت الصحيفة إن أحد ركاب طائرة في الهند حاول الدخول إلى قمرة القيادة لشحن هاتفه، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

وأفاد بيان شركة طيران “إندي غو” بأنه بينما كانت الطائرة على وشك الإقلاع من مطار مومباي إلى كولكتا، وقع الحادث.Man removed from Indian plane after trying to enter cockpit to charge phone

وقالت: “حاول مسافر عنيد الدخول إلى قمرة القيادة، بدعوى أنه يريد شحن هاتفه الذكي”.

وأوضحت أن قائد الطائرة اتبع الإجراءات المعمول بها، وأخلاه من الطائرة على أساس انتهاك الإجراءات الأمنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المطار قوله إن الرجل كان ثملا، وهو في منتصف الثلاثينات من العمر.

وبعد استجوابه من الشرطة، أخلي سبيله دون أن يتم توجيه أي تهمة له.Man removed from Indian plane after trying to enter cockpit to charge phone

وتقول الصحيفة إن هذه هي الحالة الغريبة الثانية التي تحدث خلال رحلة طيران داخلية للشركة نفسها في الهند في ظرف أسبوع.

وقبل أيام، حاول راكب يسافر بالطائرة لأول مرة أن يفتح باب الطائرة أثناء تحليقها، ظانا أنه باب الحمام. وتم ضبط وتسليمه إلى السلطات الأمنية بعد هبوط الطائرة بسلام، حيث تم التحقيق معه، ومن ثم الإفراج عنه دون اتهام.

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