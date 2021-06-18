أقيمت مسابقة جمال ل​ضابطات السجون الروسية​ واختيرت 12 ضابطة من بين 100 متبارية تقدمن للمشاركة بها.

وقد أثارت هذه المسابقة غضب العديد من الناشطين الروس لأنهم وفق ما قالوا “تسلّع أجساد النساء”، وسميت المسابقة بـ Miss Penal System 2021 ، وهي تطلب من ​حارسات السجون​ في جميع أنحاء روسيا إرسال مقطع فيديو قصيرًا لكل منهن، وهي ترقص، وصوراً لأنفسهن في زي الوظيفة بالسجن وفي ملابس السهرة للحكم عليها من قبل لجنة معظمها من الذكور، إلى جانب استطلاع عبر الإنترنت، قبل اختيار الفائزة.

ونعرض لكم أسماء المتسابقات المشاركات وصورهن فيما يلي:

​أناستاسيا أوكوليلوفا​

الملازم أول أناستاسيا أوكوليلوفا، من منطقة سامارا ، تقول إنها حلمت منذ الطفولة أن “ترتدي أحزمة الكتف” وأن تخدم في السجن، هي حاليًا تحتل المركز الثاني في استطلاع الإنترنت الخاص بالمسابقة.

​إيكاترينا فاسيلييفا​

الملازم إيكاترينا فاسيليفا، من منطقة فلاديمير، أردات أن تصبح عارضة أزياء لكنها قررت بعد ذلك اتباع تقاليد عائلتها لتصبح الجيل الثالث من عناصر الشرطة المولجة حراسة السجن، كما هي أيضًا راكبة خيول محترفة.

​ديانا سات​

وكانت الملازم ديانا سات، انضمت إلى الخدمة كشرطية في العام الماضي بعد تخرجها من كلية الحقوق، وهي من مواطني جمهورية توفا الجبلية في سيبيريا، رائدة في التصويت عبر الإنترنت.

​يوليا أوسوكين​

أما الملازم الأول يوليا أوسوكين، فتقول إن لكل أسرة قريب يعمل في النظام العقابي بروسيا وهي من من ديميتروفغراد في منطقة أوليانوفسك.

​يانا كوندراشيوفا​

الملازم يانا كوندراشيوفا تعمل في جزيرة سخالين، أكبر جزيرة في روسيا، وهي درست في أكاديمية دائرة السجون الفيدرالية.

​داريا ستروغانوفا​

الملازم داريا ستروغانوفا، خريجة القانون، تم تعيينها للعمل في مدينة مورمانسك في القطب الشمالي.

​إنديرا فارسينا​

أما الملازم أول إنديرا فارسينا، من تتارستان، فقالت إنها تسترشد بمقولة كوكو شانيل: “كل شيء في أيدينا، لذا لا يمكن إقصاءنا”، وهي احتلت المركز الثالث في التصويت عبر الإنترنت.

​فاليريا أغويان​

الملازم أول فاليريا أغويان، تعمل الآن في منشأة عقابية للنساء في منطقة كورغان وهي من منطقة أوليانوفسك، وتخرجت قبل ثلاث سنوات .

​فيرونيكا شفيد​

أما الملازم الأول فيرونيكا شفيد، من زلاتوست، فهي بطلة في التزلج.

​تاتيانا غريتسينكو​

الملازم تاتيانا غريتسينكو فتجمع بين العمل حارسة في السجن ومغنية.

​فيرونيكا أونزاكوفا​

فيرونيكا أونزاكوفا درست للحصول على شهادة في القانون قبل الالتحاق بخدمة السجون في منطقة كيميروفو بسيبيريا.

​داريا تاراسيفيتش​

قالت اللفتنانت داريا تاراسيفيتش منذ الطفولة إنها تريد “أن تحرس القانون”.

إشارة إلى أن التحكيم النهائي لإعلان الفائزة سيجري في موسكو مساء الجمعة.