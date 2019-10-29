حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير لطفلة في المرحلة الإبتدائية بالسعودية

كشفت صحيفة ” سبق ” عن تعرض طالبة بالصف الاول الإبتدائي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية للإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير ووجودها في قسم العزل بمستشفى الأطفال .

وكشفت والدة الطفلة أن أعراض المرض ظهرت لديها منذ الإسبوع الماضي بعد عودتها من مدرستها الكائنة في أحد الأحياء بالطائف وعندما توجهت بها يوم السبت من الإسبوع الماضي إلى احد المراكز الصحية بالمحافظة تعاملوا مع الحالة على إنها أنفلونزا عادية وتم صرف الدواء لها والذي لم يكن مناسبا للداء .

إلا أن الطالبة ظلت درجة حرارتها في ارتفاع وبشكل ملحوظ وزاردت معاناتها المرضية حتى يوم الأربعاء الماضي والتي عادت فيه الطفلة من المدرسة في حالة ” شبه ميتة ” مما دفع والدتها إلى التوجه بها إلى مستشفى الأطفال الذين أكدوا لها أن الطفلة لديها أعراض ” أنفلونزا الخنازير ” .

وقالت والدة الطفلة : ” أكدوا لي ظهور أعراض أنفلونزا الخنازير .. ما دعاهم لأخذ التحاليل اللازمة وبعثها لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتعود النتيجة بتأكيد الإصابة بالفيروس والإيجابية .. والذي تسبب في هبوط حاد لمناعتها كذلك هبوط في أداء كريات الدم البيضاء وفقا لما أفادت به استشارية داخل المستشفى ” .

وأضافت إنه تم بعد ذلك إدخال الطفلة قسم العزل بالمستشفى مع تحسن طفيف في حالتها حيث ما زالت منومة لديهم كون الأعراض ما زالت ظاهرة .