تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنسقة اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر رندلى جبور ظهرت على تلفزيون “أو تي في” التابع لتيار الرئيس اللبناني ميشال عون طالبت فيه السعودية بدعم لبنان من غير شروط وبغض النظر عن مساندة حزب الله لجماعة الحوثي في اليمن.
وقد أثار الفيديو الجدل بين المتابعين خاصة السعوديين بسبب مطالبة رندلى جبور للملكة بدعم لبنان بغض النظر عن مساندة حزب الله لجماعة الحوثي في اليمن.
وقالت رندلى جبور “الذي بحب الثاني بيوقف حده بلا شروط ويقول له انا بساعد بس انا متحفظ على هذا الموضوع لأنه في وجود لحزب الله في اليمن واليمن تقصف السعودية”.
وقد استغرب الناشطون السعوديون هذا الكلام حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: