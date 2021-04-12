تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنسقة اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر رندلى جبور ظهرت على تلفزيون “أو تي في” التابع لتيار الرئيس اللبناني ميشال عون طالبت فيه السعودية بدعم لبنان من غير شروط وبغض النظر عن مساندة حزب الله لجماعة الحوثي في اليمن.

وقد أثار الفيديو الجدل بين المتابعين خاصة السعوديين بسبب مطالبة رندلى جبور للملكة بدعم لبنان بغض النظر عن مساندة حزب الله لجماعة الحوثي في اليمن.

محلله سياسية عبر قناة Otv :

المفروض السعودية تحبنا وتساعدنا بلا شروط حتى لو دعم حزب الله الحوثي اللذي يقصف السعودية بصواريخ



By : @saalhulk

pic.twitter.com/d5LjxkF2ky — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 11, 2021

وقالت رندلى جبور “الذي بحب الثاني بيوقف حده بلا شروط ويقول له انا بساعد بس انا متحفظ على هذا الموضوع لأنه في وجود لحزب الله في اليمن واليمن تقصف السعودية”.

وقد استغرب الناشطون السعوديون هذا الكلام حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي:



النقص — الـــســــمـــوـMBS (@dMEXcQwcs0MIII8) April 11, 2021

ما فيها شي اذا نتعاون مع الحوثي بس تعطونا مصاري، لأنه الحب لازم يكون غير مشروط — Noha (@N__NN8) April 11, 2021

سيبك منها ، هذي دايخة تدور اي عذر . ما ادري مين درسّها سياسة . — 𝘈𝘩𝘮𝘢𝘥 𝘏𝘢𝘮𝘢𝘥 ﮼أحمدحمد (@Ahmad_M_Hamad) April 11, 2021