شهد مسجد ” فانيكوي ” الأثري المطل على مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية إندلاع حريق هائل به اليوم الأحد .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق اندلاع الحريق وتصاعد دخانا كثيفا من المبنى الخشبي وسط محاولات مستميتة من رجال الإطفاء لإخماد النيران التي دمرته بالفعل .

وذلك وسط تخوفات من وصول الحريق إلى المنازل المجاورة له على طول مضيق البوسفور والغابة التي تقع خلفه .. ولم يتحدد بعد أباب اندلاع الحريق .

يذكر أن مسجد فانيكوي بُني في القرن السابع عشر في عهد السلطان العثماني ” محمد الرابع ” على الجانب الآسيوي من إسطنبول على طول مضيق البوسفور .

Vah ki ne vah.350 yıllık Vaniköy Camii’sini koruyamadık.Yanıyor tarih. pic.twitter.com/QpdYohXSSk — ivo molinas (@basyazar) November 15, 2020