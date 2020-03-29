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حقيقة إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

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بعد انتشار أنباء خلال الأيام الماضية عن إصابة الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا بفيروس كورنا المستجد خاصة عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني ” بوريس جونسون ” عن إصابته بالفيروس .

خرج قصر باكنجهام للإعلن عن أن صحة الملكة إليزابيث جيدة وإنها تتبع كل النصائح المناسبة فيما يتعلق بصحتها وسلامتها .

وأشار المتحدث بإسم القصر الملكي إلى أن آخر لقاء جمع بين ملكة إنجلترا و بوريس جونسون كان في يوم 11 مارس .

يذكر أن الملكة إليزابيث والتي تبلغ من العمر 93 عاما موجودة حاليا في قلعة وندسور مع زوجها ” الأمير فيليب ” البالغ من العمر 98 عاما وعدد قليل من الموظفين وتتابع القيام بمهماتها عبر الهاتف .

 

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