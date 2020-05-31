انتشر في الآونة الأخيرة منشورا على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبا للإعلامي المصري ” شريف مدكور ” يفيد بإصابته بفيروس في الدم لا علاج له .

وأن إصابته بهذا الفيروس جاءت نتيجة العلاج الكيميائي الذي تسبب في ضعف مناعته ويخضع له بعد إصابته بسرطان في القولون .

ليخرج شريف مدكور بمنشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” للتعليق على هذا الأمر مؤكدا إنه ليس صحيحا وأن هذا الفيروس أصيب به العام الماضي وتعالج منه .

حيث نشر صورة من المنشور المتداول وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” أنا الحمد لله بخير نعمة و فضل و موضوع الفيروس اللي في الدم ده كان في شهر نوفمبر اللي فات و خفيت منه من زمان مش عارف ليه في صفحات كاتبة الموضوع ” .