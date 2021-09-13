ترددت خلال الأيام الماضية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنفصال المخرج المصري ” طارق العريان ” عن حبيبته عارضة الأزياء اللبنانية ” نيكول سعفان ” .

وذلك بسبب عدم ظهورهما معا في أي مناسبة في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى عدم نشرهما لأي صور تجمعهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي .

لتخرج نيكول سعفان للرد على تلك الشائعات ونفي ما يتردد حول إنفصالهما فنشرت مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام من إحتفالها بعيد ميلاد طارق العريان الذي وافق يوم أمس 12 سبتمبر .

وظهر في مقطع الفيديو صورة لقالب الكيك الذي أهدته إلى المخرج المصري بمناسبة عيد ميلاده وجاء على شكل ” لوحة كلاكيت ” ومكتوب عليه ” عيد ميلاد سعيد ” بالإضافة إلى إسم طارق العريان .