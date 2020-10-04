انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين أنباءا حول إقدام الإعلامية المصرية ” حياة الدرديري ” زوجة الإعلامي ” توفيق عكاشة ” على الانتحار بعد تناولها لجرعة من صبغة الشعر .

مما دفع حياة الدرديري إلى الخروج للرد على هذه الشائعات والتأكيد على إنها ليس لها أساس من الصحة في تصريحات صحفية لها .

حيث أشارت إلى إنها بصحة جيدة وتتواجد حاليا في الساحل الشمالي وأنها كانت قد تعرضت لحالة تسمم بعد تناولها لوجبة سمك فاسدة وتوجهت إلى المستشفى بعد شعورها بآلام شديدة في البطن وأجرت غسيل معدة .

وتابعت : ” فوجئت بمكالمات من البعض يسألونني إذا كنت قمت بمحاولة انتحار أم لا وللأسف السبب هو خروج شائعة من أحد الأفراد لغرض ما وتم إرسالها لبعض الصحفيين الذين قاموا للأسف بنشر الخبر دون تحري الدقة ” .

وعن رد فعلها بعد انتشار شائعة انتحارها قالت حياة الدرديري : ” ضحكت جدا من الصدمة لدرجة أن البعض قال إنني انتحرت بعد تناول جرعة من صبغة الشعر لهذه الدرجة وصلنا إلى التفاهة .. نفسي أعرف لون الصبغة إيه .. إذا كان أنا مش بطيق ريحتها هشربها إزاي ” .

وأضافت : ” توقيت شائعة انتحاري صعب للغاية .. لقد توفي والدي منذ شهرين وبالفعل دخلت في حالة نفسية سيئة حزنا على وفاته وبالتالي حينما وصلت شائعة انتحاري إلى أفراد أسرتي ظنوا أن الأمر قد يكون حقيقيا بسبب حزني على والدي ” .

كما تحدثت عن رد فعل زوجها الدكتور توفيق عكاشة وتعليقه على شائعة وفاتها فقالت : ” زوجي يمتاز بالهدوء والرزانة فى استقبال مثل هذا النوع من الأخبار .. لما عرف الخبر طبطب عليا وقالي متزعليش يا حبيبتي انتحار يفوت ولا حد يموت ” .