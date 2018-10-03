حقيقة فيديو الطالبات اللواتي رقصن و غنيّن لوزير الأوقاف السوري “تعال أشبعك حب”داخل مدرسة حكومية!

تداول ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً يظهر قيام طالبات في مدرسة ابتدائية بالرقص على أنغام الأغنية العراقية “تعال أشبعك حب”، واعتبروه رداً من طالبات مدرسة في اللاذقية على قرارات وزير الأوقاف الأخيرة المثيرة للجدل.

وأثار المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بتنظيم عمل وزارة الأوقاف جدلاً واسعاً في المجتمع السوري، بين من رفض المرسوم واعتبره “أسلمة للمجتمع”، وآخرون دافعوا عنه واعتبروه تنظيمياً ومنفتحاً.

فيديو الطالبات انتشر على نطاق واسع في سوريا، إلا أن عملية بحث عن مصدره توضح أنه لم يحدث في سوريا وإنما في الأردن.



ويظهر في التسجيل مجموعة من الطالبات يرقصن ويغنين في باحة المدرسة على أنغام الأغنية العراقية التي كانت تبث عبر مذياع المدرسة.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الحادثة وقعت في إحدى مدارس مدينة إربد شمال الأردن.

وقدم الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية وليد الجلاد في تصريح، اعتذاره للمواطنين عن هذه الحادثة عبر إذاعة محلية أرنية.

وطلب الجلاد من الذين يعرفون أي معلومة عن هذه المدرسة، أن يتم تزويد الوزارة بها، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا العمل.