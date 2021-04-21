انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول وفاة ” خالد مقداد ” مالك قناة طيور الجنة بعد صراع مع المرض .

الأمر الذي دفع نجله ” الوليد ” للخروج عبر حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لكشف حقيقة الأمر .

حيث نفى الوليد نجل خالد مقداد ما تردد عن وفاة والده مؤكدا على أن الوضع الصحي له في تحسن ومازال يتواجد في المستشفى في العناية المركزة .

كما طالب بعدم تصديق أي أخبار لم تخرج من أفراد العائلة مشيرا إلى أنهم في حال وجود أي تطور جديد سيعلنون عنه بشكل رسمي من خلال حساباتهم .

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة في الآونة الأخيرة لخالد مقداد وهو داخل المستشفى واضعا جهاز تنفس .. وكشف أبنائه عن معاناة والدهم من مشاكل في رئتيه دون تحديد طبيعة المشكلة .

وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول إصابة خالد مقداد بفيروس كورونا المستجد .

يذكر أن خالد مقداد هو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة التي تنشر برامج مخصصة للأطفال .. واستعان بأولاده المعتصم والوليد وجنى في طفولتهم في فيديوهات خاصة بالقناة .