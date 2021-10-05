تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” صورة مقتطعة لخبر زاعمين فيه أنه منقول عن وكالة رويترز يفيد بتسبب هاكر صيني عمره 13 عامًا في عطل تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وواتساب التابعين لشركة فيس بوك.

وجاء الخبر كالتالي: “هاكرز صيني يدعى “سن جي سو” هو المسئول عن إيقاف خدمات الفيسبوك وواتساب وانستغرام يبلغ من العمر 13 عاماً”.

Reuters: A 13-year-old Chinese hacker named Sun Jiso has stopped Facebook, WhatsApp and Instagram services.

The value of Facebook shares has dropped significantly due to the disruption of the global network of Instagram and WhatsApp. pic.twitter.com/RFbl0fq7Bz — Ehsanullah Erfan (@ErfanEhsanullah) October 4, 2021

غير انه لم يتم تحت الساعة الكشف عن السبب الذي ادى الى تعطل خدمات فايسبوك فيما قدم رئيس شركة “فيسبوك”، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرغ، اعتذاره لتعطل منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، مؤكدا أنها باتت تعود للعمل بشكل طبيعي.

وقال زوكربيرغ، في تدوينة مقتضبة عبر “فيسبوك” تمثل أول تعليق منه على الحادث: “فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وميسينجر تعود الآن للعمل في الإنترنت”.

وتابع: “أعتذر للاضطراب الذي وقع اليوم، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم”.

وكانت منصات “فيسبوك” و”ميسينجر” و”واتس آب” و”إنستغرام” قد واجهت، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.