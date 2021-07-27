تصدر هاشتاج ” حق عزة حمادة لازم يرجع ” موقع التغريدات تويتر في مصر خلال الساعات الماضية على خلفية واقعة مقتل شابة مصرية تدعى ” عزة حمادة ” وتبلغ من العمر 23 عاما بعد سرقة المصوغات الخاصة بها وإلقاء جثتها في الترعة بمحافظة الشرقية .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء عزة حمادة مما دفع أسرتها وأهالي القرية التي تعيش بها إلى الخروج للبحث عنها على مدار يومين دونت نتيجة .. حتى تلقى أهل الضحية اتصالا بالعثور على جثة تشبهها بترعة سمنتاي بالقرب من قرية عبده .

وبمعاينتها تبين أنها هي الشابة المفقودة وبفحص الجثة وجد أنها مصابة بكسر في الأنف مع وجود آثار ضرب وكدمات على وجهها بالإضافة إلى قطع في الأذن نتيجة نزع الحلق الذي كانت ترتديه بالقوة وسرقة المصوغات التي كانت بيدها .

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن الوفاة جاءت نتيجة الغرق وليست نتيجة الاعتداء عليها .

وطالب أهل الضحية إلى جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص ومعاقبة المتهمون المتسببون في وفاتها تاركة ورائها طفل رضيع .