نشرت الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” تكشف من خلاله عن مشاركتها في فعالية خاصة داخل قصر الشيخ ” مبارك فهد السالم ” لإحياء ذكرى ضحايا إنفجار مرفأ بيروت .

وتضمنت الفعالية رفع العلم اللبناني والوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الانفجار .. كما تم رفع شعار ” نطالب بمحكمة دولية ” لكل من تسبب بهذا الدمار لأرض بيروت .

وأعربت حليمة بولند عن دعمها للشعب اللبناني وأن هذه الفعالية هي أقل شئ تقدمه للبنان التي لها الفضل عليها على حد قولها .

ولكن أثار مقطع الفيديو استفزاز وغضب المتابعين خاصة اللبنانيين منهم بسبب الطريقة التي كانت تتحدث بها حليمة .. كما أعربوا عن أسفهم لما أسموه ” إستغلال المشاهير للكوارث وآلام الناس ” لجلب المزيد من المتابعين والمشاهدات .