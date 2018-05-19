شاهد.. حملة وهاشتاغ لإيقاف برنامج “السيرة حياة” للداعية عمرو خالد.. والفضائية تستجيب

دشَّن رواد ومستخدمو مواقع التواصل حملة لإيقاف البرنامج الرمضاني للداعية المصري، عمرو خالد، على فضائية “المحور”.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “قاطعوا قناة المحور”، اعتراضاً على إعلان المحطة إذاعة البرنامج الرمضاني “السيرة حياة” للداعية المصري عمرو خالد على شاشتها خلال شهر رمضان الحالي، مؤكدين أن الداعية إخواني الهوى والهوية، وسبق له أن أرسل بعض مؤيديه للتظاهر لحساب جماعة الإخوان والعمل لحساب تيارات العنف في مصر وليبيا.

ورغم عدم إعلانها وقف برنامجه إلا أن المشاهدين فوجئوا بعدم عرض البرنامج على الفضائية المصرية، التي يبدو أنها استجابت لرغبات رواد مواقع التواصل، فيما أعلن عمرو خالد عبر قناته على موقع اليوتيوب أن برنامجه سيذاع على عدة فضائيات عربية دون ذكر أي فضائية مصرية.

يأتي هذا الموقف قبل ساعات قليلة من الأزمة التي تسبب فيها إعلان عمرو خالد عن الدواجن، والذي أثار ضجة أخرى على مواقع التواصل.

وأدى غضب رواد مواقع التواصل من الإعلان إلى قيام الشركة المنتجة بحذفه، تجنباً للهجوم المتواصل على الداعية وعليه، واتهام النشطاء له باستخدام الدين لمصالح تجارية بحتة.

وكان الداعية قد ظهر في أحد الإعلانات لإحدى شركات الدواجن، بصحبة آسيا عثمان وزعم فيه أن تناول دجاج الشركة يقرب إلى الجنة، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.