لا شك بان قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للمراة بقيادة السيارة لاقى ترحيباً سعودياً وعالمياً واسعاً، وفور سريان القانون ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يتضمن حادث سير قيل أنه من المملكة العربية السعودية وذلك بعد 50 دقيقة فقط من بدء قانون حق القيادة للمرأة.
الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكدوا أن أول حادث سير سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة فقط وتبعه حوادث عديدة، مما اثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض الناشطين.
حوادث بالجملة في السعودية بعد 50 دقيقة بالسماح للمراة بقيادة السيارة
لا شك بان قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للمراة بقيادة السيارة لاقى ترحيباً سعودياً وعالمياً واسعاً، وفور سريان القانون ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يتضمن حادث سير قيل أنه من المملكة العربية السعودية وذلك بعد 50 دقيقة فقط من بدء قانون حق القيادة للمرأة.