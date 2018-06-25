حوادث بالجملة في السعودية بعد 50 دقيقة بالسماح للمراة بقيادة السيارة

لا شك بان قرار المملكة العربية ​السعودية​ بالسماح للمراة بقيادة السيارة لاقى ترحيباً سعودياً وعالمياً واسعاً، وفور سريان القانون ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يتضمن حادث سير قيل أنه من ​المملكة العربية السعودية​ وذلك بعد 50 دقيقة فقط من بدء قانون حق القيادة للمرأة.



الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكدوا أن أول حادث سير سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة فقط وتبعه حوادث عديدة، مما اثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض الناشطين.