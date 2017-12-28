خالد الجندي: “تهنئة المسيحيين في أعيادهم من ادب الاسلام”.. شاهد كيف عايدهم على الهواء
قال الشيخ خالد الجندي إنه يجب على المسلمين التحلي بأخلاق الإسلام وتهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم، مضيفًا: “يجب على المسلم أن يبر المسيحي في عيده مثلما يبر والديه”.
واستشهد الجندي، خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على قناة “دي ام سي”، بالاية الكريمة “”لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” ليقول بعدها “ان الاية امرت بالبر لغير المسلمين لاخواننا المسيحيين واليهود امرنا الله بموجب هذه الاية وبخلق النبي صلى الله عليه وسلم ان نهنئهم وان نرحب بهذه السعادة التي غمرت قلوبهم وان نتمنى لهم كل عافية وخير”.
وتوجه الجندي بالتهنئة للمسيحيين على الهواء قائلا: “أقول لكل مسيحي في بلدنا وفي كل مكان في العالم كل سنة وانت طيب اعاده الله عليك بالخير واليمن والسعادة”.
حكم تهنئة المسلمين لبعضهم برأس السنة…
لا يجوز للمسلمين تبادل التهاني والدعاء لبعضهم البعض في مناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة ..ولا الهجرية ولا غيرها .
لسببين الاول لما في الأمرين من التشبه بالكفار،وقد نهينا عن ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم(من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود ،وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” .
والثاني ان تخصيص يوم او اكثر من ايام السنة للاحتفال او التهنئة،يعطيه معنى العيد،وكما هو معلوم فان الاسلام حصر الاعياد في الفطر والاضحى واستحداث اعياد جديدة لا يجوز شرعا لان الاعياد من الدين .
قال عليه الصلاة والسلام-“من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
يعني فهو مردود.متفق على صحته. وقال – عليه الصلاة والسلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
والشيء بالشيء يذكر
بمناسبة اعياد الميلاد المجيدة عند النصارى هذه الايام
يسرنا ان نذكركم … بفتوى للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تحرم تهنئة المسيحيين/النصارى/ بأعيادهم
الأربعاء، 26 ديسمبر 2012 – 17:31
كتب محمد الحناوى
أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فتوى تحرم تهنئة أهل الملل الأخرى بأعيادهم، قائلة: “مشاركة وتهنئة النصارى وأهل الملل فى المناسبات الدينية التى هى من أخص ما تتمايز به الشرائع غير محللة باتفاق الأصـل”، وتابعت: “الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدًا”.
يشار إلى أن تلك الهيئة، التى عرفت نفسها بالهيئة العلمية الإسلامية الوسطية المستقلة، تتكون من مجموعة من العلماء والحكماء والخبراء، تضم فى عضويتها كثير من (العلماء والشيوخ ورموز التيار الإسلامى) ومن بينهم: خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للإخوان المسلمون)،!!!!!!!!!!!!!!
ياسر برهامى، حازم صلاح أبوإسماعيل، أحمد النقيب، صفوت حجازى، محمد حسين يعقوب، على ونيس، خالد سعيد محمد، ممدوح إسماعيل، راغب السرجانى، محمد إسماعيل المقدم، محمد عبد المقصود (النائب الثانى لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح)، محمد يسرى إبراهيم (أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح).
وفيما يلى نص الفتوى:”الأصـل فى الأعيـاد الدينية أنهـا من خصوصيات كل ملّةٍ ونحلةٍ، وقال صلى الله عليه وسلم “إن لكل قوم عيدًا” متفق عليه، فكل أهل ديانة شرعت لهم أعياد وأيام لم تشرع لغيرهم، فلا تحل مشاركة ولا تهنئة فى هذه المناسبات الدينية التى هى من أخص ما تتمايز به الشرائع باتفاق.
وليس فى ترك التهنئة أو المشاركة اعتداء أو ظلم أو ترك للأحسن كما قد يظن البعض؛ فإن من طوائف النصارى من لا يهنئ الطوائف الأخرى بما اختصت به من أعياد بحسب معتقداتهم ولا يشاركهم فيها. فالمسلمون الذين لا يعتقدون فى صلب السيد المسيح صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم بحال التهنئة بقيامته المدعاة، وأما ما يتعلق بالمناسبات الدنيوية فلا حرج فى برهم والإقساط إليهم، ولا تهنئتهم – فى الجملة- بمناسبات زواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب، وشفاء مريض وعيادته، وتعزية فى مصاب، ونحو ذلك، لاسيما إذا كان فى هذا تأليف للقلوب على الإسلام، وإظهار لمحاسنه.
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طبعا هذه الفتوى لا تلزم مرسي واشكاله ..لان دينهم المصلحة وليس كلام الله
ولهذا فهم يدون مع المصلحة حيث دارت ولهذا راينا مرسي وطغمته في الكنيسة يهنئون النصارى بقيام ربهم يسوع
.بمناسبة راس السنة … نذكّر!!!
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ليس للمسلمين الا عيدين على الحقيقة …هما الفطر والاضحى ….
فأما أعياد الكفار فكثيرة… كيوم النيروز،والفصح وميلاد يسوع وقيامه من القبر وراس السنةويوم المهرجان ورأس السنة…وما شابه
.وما ابتدعه بعض المحسوبين على الاسلام المسلمين:كالمولد النبوي الهجرة …الخ ….فهذه لا يجوز الاحتفال بها او المشاركة باي كيفية فيها،ولا يجوز تهنئة اصحابها ولا التبريك لهم،ولا إظهار الفرح بتلك الأعياد التي ما انزل الله بها من سلطان.
من الادلة
على تحريم مشاركة النصارى /وغيرهم /الاحتفال بأعيادهم كالكريسمس والفصح وما شابه :
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.فقال:”ما هذان اليومان؟ قالوا:كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر”[ وإسناده على شرط مسلم].
وجه الدلالة: إنهم كانوا يحتفلون بيومين جاهليين فلم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم بل قال:”إن الله قدأبدلكم”. والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه،إذ لا يُجمع بين البدل والمبدل منه . قال تعالى :{ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم } [ البقرة : 59] ولم يجمعوا بين القولين فقوله صلى الله عليه وسلم”إن الله قد أبدلكم” يقتضي ترك الجمع بين أعيادنا وأعيادهم، وقوله”خيراً منهما”يقتضي الاعتياض بعيدينا عن أعياد النصارى .
من الادلة
على تحريم مشاركة النصارى /وغيرهم /الاحتفال بأعيادهم كالكريسمس والفصح وما شابه 2
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عن ثابت بن الضحاك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة – موضع قرب مكة – فقال النبي صلى الله عليه وسلم:” هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟قالوا: لا. قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوف بنذرك؛ فإنه لاوفاء بنذر في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم “” [أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين ].
وجه الدلالة من الحديث :دل هذا الحديث على أن الذبح في مكان عيد المشركين معصية لله؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”لاوفاء لنذر في معصية الله”.ل ولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا العموم لما كان في الكلام ارتباط،وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل ذلك. وإنما كان معصية حتى لا تُحيا أمثال هذه الأعياد.
فإذا كان مجرد الذبح في مكان كان فيه عيد لهم معصية.. فكيف بمن احتفل معهم أوهنّأهم؟؟!
قال ابن تيمية-رحمه الله :”وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان”لاقتضاء 187] .
من الادلة
على تحريم مشاركة النصارى /وغيرهم /الاحتفال بأعيادهم كالكريسمس والفصح وما شابه 3
قال النبي صلى الله عليه وسلم:“إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا- ليوم الأضحى”[ أخرجاه في الصحيحين ] .
ووجه الدلالة:هذا الحديث يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم،كما أن قول الله تعالى:[ المائدة : 48] “لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا”يفيداختصاص كل قوم بشرعتهم ومنهاجهم. قوله صلى الله عليه وسلم “” وإن عيدنا هذا اليوم “” يعني :لا عيد لنا إلا هذا اليوم،فالتعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق.
من الادلة
على تحريم مشاركة النصارى /وغيرهم /الاحتفال بأعيادهم كالكريسمس والفصح وما شابه 4
عن أُم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام ويقول“إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم” أحمد والنسائي ]
من الادلة
على تحريم مشاركة النصارى /وغيرهم /الاحتفال بأعيادهم كالكريسمس والفصح وما شابه 5
:عن عمر بن الخطاب قال:”لاَ تَدْخُلُوا عَلَى المُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِم يَوْمَ عِيدِهِم فَإِنَّ السُّخْطَة تَنْزِلُ عَلَيْهِم”..إِذَنْ أَعْيَاد المُشْرِكِين,وَأَعْيَادُ النَّصَارَى لاَ شَكَّ أَنَّ فِيهَا سُخْطَة تَنْزِلُ مِنْ رَبِّ العَالَمِين جَلَّ وَعَلاَ لِمَا يَرْتَكِبُونَهُ بِهَا مِنْ فُجُور,وَلِمَا يَشربُونَهُ بِهَا مِنْ خُمُور وَما يعملونه مِنْ شُرُور.
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :” الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره،ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة “ أ.هـ [ الاقتضاء 205 ] .
الاحتفال باعياد الفراعنة حرام
كالاحتفال باعياد النصارى واليهود..
وكالاحتفال باعياد الديموقراطيين… فكلهم كفار..
ولا فرق بين كافر فرعوني او كافر ديموقراطي علماني..
لان ملة الكفر واحدة!
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كان للفراعنة أعياد كثيرة، منها أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها، والتي ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير، فإن لسنتهم الشمسية -التي حددوها بإثني عشر شهراً ثلاثة فصول، كل منها أربعة أشهر، وهي فصل الفيضان ثم فصل البذر، ثم فصل الحصاد.
ومن هذه الأعياد”عيد النيروز” الذي كان أول سنتهم الفلكية بشهورها المذكورة، وأسمائها القبطية المعروفة الآن. وكذلك العيد الذي سُمّيَ في العصر القبطي بـ “شم النسيم”،
فهو عيد والاعياد في الاصل من الاديان اي ان الاحتفال به كالاحتفال بالكريسمس فالكريسمس عيد كفار وشم النسيم عيد كفار وكلا العيدين من المحرم الاحتفال بهما لانه ليس للمسلمين الا عيد الفطر وعيد الاضحى.
التمييز هو العقل ….
والخلط ضعف في التفكير
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كتبت احداهن على الفيس :
طب يعنى لو واحدة جارتى مسيحية عزمتنى عندها ع الاكل فى يوم عيدهم .. وطبعا مافيش تحريم لانى اكل من اكلهم بالعكس ده فى ايه قرآنية بتقول ” طعام اهل الكتاب حلا لكم ” مش واجب بردو انى اروح واخد ف ايدى هدية شيك ولا طبق حلويات شرقية محترم وانا داخلة عليها كده …طب لما تفتحلى الباب ادخل من غيرما اسلم وارزعها بطبق الحلويات ف وشها وادخل من غير ما اقولها كل سنة وانتى طيبة واكل من الاكل اللى هى طبخاه واقوم امشى ع طول … من غير حتى ما اقول سلام ؟؟؟؟ ده انا حتى مايبقاش عند اهلى دم
اتقوا الله يا شيوخ الفتنة
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واقول : انت تخلطين بين تحريم تهنئتهم باعيادهم ومناسباتهم الدينية القائمة على كفر : صلب وفداء وخلاص وقيامة …الخ وبين جواز اكل طعامهم وتلببية دعواتهم الدنيوية التي لاعلاقة لها بالدين …فاذا كنت ذاهبة لتهنئتهم بقيام يسوعهم من القبر بعد صلبه حسب زعمهم ..فكل افعالك بهذه المناسبة منذ خروجك من بيتك حتى عودتك حرام !!!!ا لان الوسيلة الى الحرام حرام، ولافرق في هذا بين تهنئة الكافر على كفره او بين السرقة او الزنا !!!!! اما اذا ذهبت لتهنئة نصرانية بعرس او ولادة طفل ،فما قلته كله صحيح ،ويجب ان تكوني مذوقة..لكن اياك ان يكون الذوق والاتيكيت على حساب الدين ..لان هذا حرام مبين… يؤدي بالمرء الى جهنم رب العالمين !!ا
فاتقي الله يا شيخة ،بدل الشيوح لتقوى الله،وافهمي احكام دينك اولا، ثم ادعي غيرك للتقوى!اا
واما الفتنة فهي ما انتِ وما فيه،وما فيه الكثيرون الذين ما عدنا نستطيع تمييزهم عن غير المسلمين ..من خلال كلامهم !!!!ا
من نفاقيات رؤوس الاخوان
اعتاد الناطقون باسم الاخوان المسمين ان يظهروا بوجهين ويتكلموا بخطابين ،فهم مسلمون مع اهل الاسلام،كفار مع اهل الكفر …ولم يتوقفوا عن هذا حتى الساعة ..
ومن ذلك موقفهم من التهنئة بقيام يسوع من قبره بعد الصلب، حسب زعم النصارى.. فقد هنؤوا الكفار في الغرب الانجليزية، واعلنوا حرمة التهنئة بالعربية.. ظانين لغبائهم ان الغرب لايعرف العربية، وان المسلمين لايعرفون الانجليزية!!!
حكم الاحتفال والتهنئة بالنيروز
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ما قلناه عن تحريم الاحتفال بعيد الفصح وراس السنة …الخ َََََََ!
نقوله عن عيد شم النسيم لانه في الاصل من اعياد الوثنيين والفراعنة …ويمكن لمن يريد معرفة تاريخه ان يقرا عنه.
والقول بان عيد شم النسيم تحول إلى عادة كما يقول كثير من المحتفلين به وانهم لا يعتقدون فيه ما يعتقده أهل الديانات الأخرى لا يبيح الاحتفال به؛ ودليل ذلك ما رواه ثابت بن الضحاك –رضي الله عنه- قال:”نذر رجل على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانه، فأتى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:”هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا:لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:”أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم” رواه أبو داود “3313” وصححه في الاقتضاء “1/436” والحافظ في البلوغ “1405”.
فيلاحظ في الحديث أن النبي –صلى الله عليه وسلم- اعتبر أصل البقعة، ولم يلتفت إلى نية هذا الرجل في اختيار هذه البقعة بعينها، ولا سأله عن ذبحه لمن يكون: أهو لله –تعالى- أم للبقعة، لأن ذلك ظاهر واضح، وإنما سأله النبي –صلى الله عليه وسلم- عن تاريخ هذه البقعة: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فلما أجيب بالنفي أجاز الذبح فيها لله تعالى.
اقسم بالله عندما اقرأ تعليقات ابو المنذر الذي مجند نفسه طيلة فترة اعياد رأس السنة في موقع نورت ان يكتب تعليقات يرثى لها عن تحريم التعييد بأعياد الآخرين و الكلام الفارغ الذي يستقيه من مصادر أئمة كالألباني و الأجباني و غيره من أئمة الأسلام الذين اساؤوا للأسلام نفسه قبل ان يسيؤوا للأديان الأخرى.
هذه التعليقات تدل على شعور بالنقص و غيرة من الأديان الأخرى و الا مسألة إن احتفل ابو المنذر او ممن على شاكلته بأعيادنا ام لم يحتفل لا تشكل لدينا اهمية بقدر ما تظهر عدم التسامح في الأسلام مع الأديان الأخرى و تدل ان الأسلام (إن كان هكذا حقا) فهو دين تفرقة و دين يدعو للبغضاء بين البشر لا اكثر و لا اقل.
المشكلة ان ابو المنذر يستقي تخرصاته من مصادر دينية اسلامية لا تدعو المسلم فقط بعدم الأحتفال بأعياد غير المسلمين بل حتى بعدم جواز تهنئتهم … ما الذي سييضرني مثلا إن شاهدت بوذيا مثلا يحتفل بعيده و قلت له “عيد سعيدا”؟ هل سيجعلني هذا بوذيا ؟ اكيد لا و لكنه سيجعلني انسانا خلوقا احترم عقائد الآخرين و لكن ليس بالضرورة اؤمن بها و انا هنا اضرب مثالا عن دين غير سماوي فدعونا نتخيل كم من الحقد و الكراهية التي يكنها بعض أئمة المسلمين اتجاه ديانات يفترض ان الأسلام يعترف بها و يقولون المسلمون انهم يؤمنون برسلها و لكنهم من الجانب الآخر يأنفون المشاركة او التهنئة لأبناء هذه الديانات في اعيادهم !!! مأزق فكري كبير حقا يدعو للشفقة
ما الذي سييضرني مثلا إن شاهدت بوذيا مثلا يحتفل بعيده و قلت له “عيد سعيدا”؟ هل سيجعلني هذا بوذيا ؟
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يضيرك في هذه الحالة انك ستكون منافق ..ولست صريح
فغير اسنك او غير فكرك !
فلا يعقل ان يهمئ شخص شخصا اخر بما يعتبرة خطا ؟
هل نهنئ سكيرا او حشاشا ؟
الكفر اكبر من هذا بكثير …والوضه الطبيعي ان كل مؤمن بدين كافر بغيره
ومن لم يكون هكذا فهو منافق !
وعن هذا المنافق قلت:
انا اخواني.. انا اخواني اعجوبة عصري وزماني
اتحدّى.. ان تجدوا مثلي…. في أي زمان ومكان
ما اسطاعت ان تنجب مثلي…أَم.من انس اوجان
واليكمْ موجز اوصافي …. ينبيكم عن صدق بياني
انا.. احيا فوق البرِِّ…. ….لكني.. كائنُ برمائي
واذا ما شئتُ..بامكاني….ان اصبح…جوي وهوائي
انا مسلمُ..لكن عصراني……..واموت بكل الاديان
انا منصفُ..لا اظلم دينا…. لا دين.. احسن من ثان
وجميع الآلهة سواء……….. حتى ..آلهة اليونان
وارى بوذا مثل يسوع . ….واليَاهوَ..مثل الرحمن
احني راسي لجميعهم ……. ..واقرب احلى قربان
احترم جميع الآلهةِ …… حتى.. بقر الهندستان
فكذلك علمنا.. المرشد…. .. والقرضاوي والعريان
فغير اسمك او غير فكرك !
فلا يعقل ان يهنئ شخص شخصا اخر بما يعتبرة خطا ؟
هل نهنئ سكيرا او حشاشا ؟
الكفر اكبر من هذا بكثير …والوضع الطبيعي ان كل مؤمن بدين… كافر بغيره