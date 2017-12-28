خالد الجندي: “تهنئة المسيحيين في أعيادهم من ادب الاسلام”.. شاهد كيف عايدهم على الهواء منوعات

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قال الشيخ خالد الجندي إنه يجب على المسلمين التحلي بأخلاق الإسلام وتهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم، مضيفًا: “يجب على المسلم أن يبر المسيحي في عيده مثلما يبر والديه”.

واستشهد الجندي، خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على قناة “دي ام سي”، بالاية الكريمة “”لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” ليقول بعدها “ان الاية امرت بالبر لغير المسلمين لاخواننا المسيحيين واليهود امرنا الله بموجب هذه الاية وبخلق النبي صلى الله عليه وسلم ان نهنئهم وان نرحب بهذه السعادة التي غمرت قلوبهم وان نتمنى لهم كل عافية وخير”.

وتوجه الجندي بالتهنئة للمسيحيين على الهواء قائلا: “أقول لكل مسيحي في بلدنا وفي كل مكان في العالم كل سنة وانت طيب اعاده الله عليك بالخير واليمن والسعادة”.