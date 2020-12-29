خرج الداعية الإسلامي المصري ” خالد الجندي ” بتصريحات له خلال إحدى حلقات برنامجه ” لعلهم يفقهون ” عن سماع الأغاني وما يراه من كون ذلك حلالا أم حراما .

فقال خالد الجندي أنه يرى من وجهة نظره أن سماع الأغاني حلال وجائز .. مشيرا إلى أن هناك رأيان في تلك الإشكالية أحدهم يؤكد أن الموسيقى حرام لدرجة أنها تُعد كبيرة من الكبائر والآخر يقول إنها حلال وجائزة ومباحة وعبادة أيضا .

وأضاف : ” أنا شيخ وعندى بيانو فى البيت وبعزف عليه .. أنا أبلغتك بالرأيين وبأدلة كل رأي ولكن رأيي الشخصي أنها جائزة وليس معنى ذلك أن تلتزم برأيي لو كنت ترى أنها حرام فهذا أمر يخصك ولكن لا تنكر عليا رأيي ” .

وتابع الجندي : ” اللهو ليس حراماً طالما لم يشغل الإنسان عن ذكر الله عز وجل .. أى شئ يفعله الإنسان ويضله عن سبيل الله عز وجل قد يوصله إلى الخروج من الملة .. الدكتور القرضاوى لديه كتاب يحمل إسم فقه الغناء والموسيقى ذكر فيه الرأيين ” .

وأشار إلى أنه إذا كان هناك شيوخ يرون أن ترك الموسيقى من باب الورع واتقاء الشبهات فهو يرى أن تلك المسألة من باب ترك النعم التي من الله بها علينا .