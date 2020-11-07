نشر ” خالد الذهبي ” نجل الفنانة ” أصالة ” مقطع فيديو له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي كشف من خلاله عن سبب الهجوم الذي شنه مؤخرا على طليق والدته المخرج المصري ” طارق العريان ” .

فأشار خالد الذهبي إلى أن هذا الهجوم جاء بعد محاولات من جانبه نصح فيها طارق العريان من أجل تخصيص المزيد من القوت لأفراد اسرته إلا ان محاولاته باءت بالفشل .

فقال : ” أنا كنت اتمنى إن هو يكون موجود أكتر فأنا اتضايقت وقولت اللي قولته وإلا أهلي وإلا إخواتي ومامتي .. أونكل طارق بحبه وبحترمه جدا وعلمني حاجات وبيديني نصايح ووقف جنبي في حاجات كتيرة ” .

وتابع : ” وحتى لو هو قصر هو حياته مش مستقرة حاليا ومقصر بقاله فترة أنا واجب عليا زي ما كان بينصحني أنا فضلت بقالي شهور بنصحه ولادك يا تيتو بليز ” .

وأضاف نجل أصالة : ” تيتو إنت عارف بمكالمة واحدة أنا قلبي أبيض إزاي وأنا بسامح وانت عارف أنا بحبك أد إيه .. بس فيه فرق بين أنا ومامتي .. وإخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم ” .