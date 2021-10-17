أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عبر تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، عن مشروع ضخم يعتزم اطلاقه في لبنان فور تحسن الاوضاع الاقتصادية والامنية.

وقال الحبتور في تغريدته “ثقة منّي بمستقبل ​لبنان​ متى ما استقرّت الأوضاع الأمنيّة والاقتصاديّة، نقوم حاليًّا بالدّراسات اللّازمة لتطوير مشروع ضخم في منطقة حارة الست في الجمهور”.

ثقة مني بمستقبل #لبنان متى ما استقرت الاوضاع الأمنية والاقتصادية، نقوم حالياً بالدراسات اللازمة لتطوير مشروع ضخم في منطقة حارة الست في الجمهور يؤمن العمل لأكثر من 1500 عائلة لبنانية.

وسنكون بإذن الله من أول الداعمين لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني. pic.twitter.com/bJzPTOTg4u — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 17, 2021

واكد الحبتور ان المشروع الجديد سيؤمن العمل لأكثر من 1500 عائلة لبنانية..

وختم رجل الاعمال الاماراتي كلامه بالقول “وسنكون بإذن الله من أول الداعمين لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني”.