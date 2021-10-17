أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عبر تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، عن مشروع ضخم يعتزم اطلاقه في لبنان فور تحسن الاوضاع الاقتصادية والامنية.
وقال الحبتور في تغريدته “ثقة منّي بمستقبل لبنان متى ما استقرّت الأوضاع الأمنيّة والاقتصاديّة، نقوم حاليًّا بالدّراسات اللّازمة لتطوير مشروع ضخم في منطقة حارة الست في الجمهور”.
واكد الحبتور ان المشروع الجديد سيؤمن العمل لأكثر من 1500 عائلة لبنانية..
وختم رجل الاعمال الاماراتي كلامه بالقول “وسنكون بإذن الله من أول الداعمين لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني”.
من يعرفك شخصياً بيعرف اده انت انسان خيِّر وداعم .الله يطول بعمرك.نعرفه كتير كتير منيح بدون ما نستفيد من جمعياته واعماله الخيرية او ان يكون احداً من اخواني بيشتغل في مؤسساته مثلا .لذلك اتكلم عنه بكل شفافية .
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