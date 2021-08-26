أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا لها علقت من خلاله على ما نشره محامي مصري يدعى ” أحمد مهران ” حول فكرة زواج ” البارت تايم ” أو الزواج المؤقت بدافع الحد من ارتفاع نسبة الطلاق .

حيث كتب قائلا عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي : ” للقضاء على الطلاق والحد من انتشار الطلاق وارتفاع سن الزواج .. مبادرة ثلاثية ​زواج البارت تايم .. زوج سلف ، اتجوزها هي وصاحبتها المطلقة ” .

وجاء في بيان دار الإفتاء المصرية في تعليقها على ذلك لحسم الجدل الذي أثير بين المتابعين الذين اعتبر الكثير منهم أن هذا النوع من الزواج محرم شرعا ويجب محاربته : ” لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة ” .

وتابع : ” والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم مما يحدث البلبلة في المجتمع ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليها ديننا الحنيف ورعتها قوانين الدولة ” .

وأضاف : ” ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد .. الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معين وإلا كان زواجا محرما ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية ” .