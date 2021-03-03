تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لسيدة أقدمت على دهس عدد من الأشخاص في السعودية أثناء قيادتها لسيارتها .

ويظهر في مقطع الفيديو قيام السيدة بالاقتراب من الرصيف في محاولة لركن السيارة إلا إنها فيما يبدو مثل ما قال بعض المتابعين بإنها قد داست على دواسة البنزين بدلا من الفرامل لتنحرف السيارة مسرعة بإتجاه عدد من الأشخاص الموجودين على الرصيف وتصدمهم .

وتجمهر العشرات من المتواجدين في المكان حول السيارة محاولين إنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم .. بينما تواصل آخرون مع الطوارئ والجهات المختصة لإنقاذ الموقف .

اللي ما يعرف يسوق لا يسوق، لا تكون سبب في تشتيت أسر، الشوارع ليست ملاهي ألعاب… لاحول ولاقوة إلا بالله. pic.twitter.com/sdw5k3nhq3 — أحمد (@A7imd) March 2, 2021