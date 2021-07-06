أثارت المذيعة العراقية ” داليا نعيم ” موجة من الجدل والانتقادات بسبب تصريحاتها في برنامج ” مع الفارس ” مع الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” حول عدم انتظامها في الصلاة بسبب ضيق الوقت وانشغالها بعملها .

فقالت أنها دائما تريد أن تصلي ولكن أحيانا الوقت والحياة تأخذها وأعطت مثالا أنها عندما يكون لديها تصوير برنامج وتضع مكياجا كثيرا متى ستصلي مؤكدة على أنها تريد أن تستمر وتواظب على الصلاة .

وبعد الهجوم الذي تعرضت له من جانب المتابعين خلال الساعات الماضية خرجت داليا نعيم للرد في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام جاء فيه : ” وين كلمة ما عندي وقت للصلاة .. استحو على نفسكم شوية أصحاب البيدجات متصدقون تجلبون بسالفة ” .