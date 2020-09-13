أطلقت إمارة دبي مجلس عزاء متنقل لتسهيل تقديم واجب العزاء وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″،

وأفادت صحيفة “الإمارات اليوم”، مساء اليوم السبت، بأن المجلس عبارة عن عربة مكيفة، تنتقل للمقابر، يستقبل فيها أصحاب العزاء المعزين على مساحة 75 مترا مربعا، والمشروع أطلقته مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي بالتعاون مع بلدية دبي.

مجلس عزاء متنقل في عربة مكيفة.. في دبي https://t.co/qNB7kiGdaV | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 12, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن جهود حكومة دبي للتخفيف عن أصحاب العزاء، والتيسير على المواطنين والمقيمين أثناء تقديم واجب العزاء.