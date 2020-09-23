يحثّ الدين الإسلامي على
الزواج، وبالرغم من ذلك فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلّم صيغة دعاء صريحة لتيسير الزواج أو تعجيله، إلا أنه يمكن أن يدعو الشخص ب أدعية عامّة بنية الاستجابة مثل الادعية التالية: اللهم يا ربنا و رب كل شئ بقدرتك على كل شيء يا ودود يا ودود ، يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع و أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقنا الزوج الصالح . دعاء تيسير الزواج ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وبعد عن جادة الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمره ولم يفتح له الى فسيح مناهل الصفو والقربات باب وانت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب يا من اذا دعي اجاب يا سريع الحساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهّاب رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني الى حولي وقوّتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرت في امري وانت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. دعاء تيسير الزواج اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم، أن تفتح لأدعيتنا ابواب الاجابه، يا من اذا سأله المضطر اجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين دعاء تيسير الزواج
اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجاً، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقاً، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولداً طيّباً، تجعل له خلقاً صالحاً في حياتي ومماتي.
دعاء تيسير الزواج
اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.
دعاء تيسير الزواج
الللهمّ إنّي أسالك ب
دعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، اللهمّ ارزقنا الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين. دعاء تيسير الزواج