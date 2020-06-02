نشرت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحدثت من خلاله عن فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد المصابين به .

فكتبت دعاء فاروق في منشورها : ” الجائحة شغالة الله ينور مبتنامش .. ماشية تلوش يمين وشمال محققة التارجت زي القشاط ” .

ثم توجهت بالدعاء على الفيروس بطريقة ساخرة وقالت : ” إلهي تتشلي في الغشاء البروتيني وتنطسي في الجزيئات ويجيلك ويحط عليكي مخاط يلزقك في الحمض النووي منعرفلكيش وش من قفا ” .

وتابعت : ” إلهي يجيلك ضمور وتعفني مكانك .. يا رب تدخلي الخلية تبرك عليكي وتفطسك يا بعيدة .. شوية أدعية على ما يخترعوا اللقاح .. ده الحل اللي عندي حاليا ” .