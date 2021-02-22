شنت الإعلامية المصرية ” دعاء فاروق ” هجوما لاذعا على الأشخاص الذين يتركون تعليقات تحمل تلميحات جنسية على منشوراتها عبر حسابها على موقع إنستجرام .

فتحدثت دعاء فاروق في مقطع فيديو لها عن حرصها على عمل ” بلوك ” والإبلاغ عن حسابات أصحاب تلك التعليقات من أمثال ” الاستوري نار ” إلا إنها تجد المزيد منهم واصفة إياهم ب ” الصراصير ” والحشرات التي كلما تخلصت منها تعود مرة آخرى .

فقالت : ” أنا بس عايزة اسأل سؤال .. العيال بتوع الاستوري نار وبتوع التعليقات الجنسية دول عاملين زي الصراصير اللي بضربهم بالشبشب معرفش إيه الجحر اللي بيطلعهم عليا تاني ” .

وتابعت دعاء فاروق : ” يعني بعمل بلوك كتير وبقفلهم كل أكونتاتهم وريبورت وكل حاجة وكل يوم يجولي تاني .. إنت يالا صرصار عايز تضرب بالشبشب .. إيه قلة الأدب والسفالة دي ” .