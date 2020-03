دعاء فاروق : ” الإيشارب مش أول ولا أهم حاجة “

View this post on Instagram

مبروك يا رولا @rolakharsa كتابك الجديد ( فضحكت فبشرناها ) عن سيرة زوجات الأنبياء والرسل بعد حصولك علي اجازة مجمع البحوث الإسلامية … والحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة لي انك ممكن تكتبي النوع ده من الكتابة … بدأت بقصة ميكال زوجة النبي داوود عليه السلام وفوجئت بسرد غاية في السلاسة ولأول مرة اعرف تفاصيل حياة سيدنا داوود اصلا .. رولا مزجت بين قصة النبي عليه السلام وقصة زواجه .. دفعني الفضول لتصفح باقي القصص قيل قراءتهم بتمعن فوجدتها مزجت بشكل رائع بين قصة النبي وقصة زواجة وانطباع اخير عن شخصية زوجته لتبروز دورها في حياة كل نبي .. سعيدة بهذا الانتاج الأدبي الراقي للصديقة الغالية والاخت ام قلب طيب صاحبة السيرة النظيفة رولا خرسا ❤