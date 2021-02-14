أثارت قناة ” الشروق ” الجزائرية موجة غضب عارمة في المغرب بعد ظهور ملك المغرب ” محمد السادس ” على شكل دمية كرتونية في برنامج ” ويكند ستوري ” .

حيث أجرى مقدم البرنامج حوارا مع الدمية الكرتونية التي تجسد ملك المغرب حول استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء .

كما تناولت الأسئلة ملفات شائكة تخص العلاقات المغربية – الجزائرية وبعض الطقوس التي يتبعها القصر الملكي .

وهو الأمر الذي اعتبره الكثير من المواطنين المغاربة تطاولا على شخص الملك بصورة لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس دولة وشعب كبير وبشكل مثير للسخرية وتعالت الدعوات لقطع العلاقات مع الجزائر واستدعاء السفير المغربي منها .

وأشار موقع ” هسبريس ” المغربي إلى أن مجموعة من المغاربة قاموا بتوحيد صورة ” البروفايلات ” عبر صفحاتهم الخاصة على موقع فيسبوك بصور الملك محمد السادس مرفقة بتعليقات مثل : ” التطاول على رموز البلاد خط أحمر ” و ” ولا عزاء للحاقدين ” و ” كلنا مع الملك محمد السادس ” .