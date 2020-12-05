أثار مقطع فيديو للمشهورة السعودية هند القحطاني غضب الناشطين على موقع تويتر حيث اطلقوا دعوات لمقاطعة اعلاناتها على تطبيق “سناب شات” وذلك بعد اتهامها بالتحريض على شرب الخمر.

فقد ظهرت هند القحطاني، في مقطع فيديو، وهي توضح موقفها من شرب الخمر قائلة: “ان الواحد يشرب وينبسط انا مني ضد كل انسان حر واذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون انا منى ضد”.

وتابعت هند القحطاني: “انا أسأل البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون فيه فيقولون يعطي جرأة واحساس بالسعادة والنشوة”.

المنحلة #هند_القحطاني تحرض على شرب الخمر والمثلية وكل مايغضب الله عز وجل ومن هذا المنطلق نصرة لديننا الاسلامي وحماية لِمجتمعنا وابنائنا من افكار المنحلة خلقاً واخلاقاً ارجو مقاطعة الشركات #السعودية التي تعلن عندها



وامل التفاعل مع هذا التاق #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني pic.twitter.com/YaS0KDahUa — سواح(مجموعة انسان) (@2030Swah) December 5, 2020

واضافت “والله لو اشرب خمر ويسكي او نبيذ لاصور وانا اشرب بس انا ما احبه”.

وقد عبر ناشطون عن غضبهم من كلام هند القحطاني على هاشتاغ “#مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني” حيث رد عليها احدهم بالقول “صحيح كل انسان حر لكن برضوا كمسلمه تعترف ان الله مايحرم شي الا وفيه ضرر وانها ابد ماتشجع على هالشي ! وبعدين ليه مستغربين من تصريحاتها هند محتواها من الأول مافي اي احترام للدين ارخصت نفسها وقامت تحلل كل ماحرم الله واضح ان الدين مو شي اساسي بحياتها ! الله يهديها .” فيما اوضح اخرين ان الفيديو قديم متسائلين عن سبب تداوله الان حيث كتبت احدهم : “الكلام ذا من زمااااااان قالته على بداية شهرتها قبل يمكن ثمانيه او سبعه شهور وتوكم الحين تنزلون كلامها خيررر”.