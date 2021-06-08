تعرضت عائلة مسلمة في كندا إلى هجوم متعمد نفذه شاب في العشرين من عمره يدعى ” ناثانيال فيلتمان ” والذي أقدم على دهسهم بشاحنته التي كان يقودها في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية .

وهو الأمر الذي أودى بحياة 4 من أفراد الأسرة وهم رجلا يدعى سيد أفضال (46 عاما) وزوجته مديحة سلمان (44 عاما) وابنتهما يمنى أفضال (15 عاما) ووالدة سيد أفضال التي تبلغ من العمر 74 عاما .. كما أصيب نجل الزوجين ” فايز ” البالغ من العمر تسعة أعوام بجروح خطيرة .

وقالت الشرطة نقلا عن شهود بأن شاحنة المتهم قد انحرفت عن الطريق وتخطت الرصيف وصدمت أفراد العائلة ثم انطلقت بسرعة عالية .

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على ناثانيال فيلتمان في مرآب للسيارات بمركز تجاري ويواجه المتهم أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بالشروع في القتل .. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس المقبل .

وصرح ” بول ويت ” رئيس مباحث مدينة لندن للصحفيين : ” هناك أدلة على أن هذا كان عملا مخططا ومعدا له مسبقا ومدفوعا بالكراهية .. ويُعتقد أن هؤلاء الضحايا استُهدفوا لأنهم مسلمون ” .